Governo quer vender 200 toneladas de urânio que valiam 13,7 milhões em 2012

As minas da Urgeiriça foram encerradas definitivamente em 2004. Mas, 14 anos depois, ainda há barris com o metal. Em 2012, valiam 13,7 milhões de euros. Em 2018, o Governo avalia a comercialização, adianta o Público.

O Governo está a estudar a venda de uma reserva de 200 toneladas de concentrado de urânio, segundo noticiou esta segunda-feira, 12 de Novembro, o Público. Na última vez que foi avaliado, este stock valia 13,7 milhões de euros.

É o Ministério do Ambiente e da Transição Energética, liderado por João Pedro Matos Fernandes, que confirma ao Público que estão a ser avaliadas as condições de mercado para a comercialização. Actualmente, estes barris pertencem à Empresa de Desenvolvimento Mineiro (EDM).

Contudo, o Executivo tem noção de que o processo não é fácil. Qualquer comercialização do urânio da Urgeiriça está sujeita "a regras e controlos formais de comercialização", e não há preço de referência para este concentrado, já que "não é objecto de cotações internacionais como outras commodities".

A última avaliação a este stock é de 2012. Foi naquele ano que os activos armazenados na Urgeiriça foram transferidos para a EDM como prestação acessória de capital por parte do accionista Estado. Aí, foi contratado um revisor oficial de contas previamente à transferência. O concentrado de urânio foi avaliado em 13.731.185 euros. Contudo, não havendo cotação em mercado, não é possível saber, sem uma auditoria, qual o seu valor actualmente.



Os barris com as 200 toneladas de urânio estão um armazém da EDM, sendo que o Governo garante ao Público não haver qual risco para a saúde pública, estando salvaguardas as condições de segurança.



Os concentrados de urânio podem ser transformados em urânio enriquecido, utilizado na produção de armamento nuclear e energia, como sublinha o jornal.



As minas de urânio da Urgeiriça encerraram definitivamente em 2004. Naquela altura, foram vendidas 127 toneladas de urânio à Alemanha, sendo que houve até protestos de populares para impedir a venda do minério.