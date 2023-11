Imagem do Banco de Portugal pode sofrer “danos” com caso Centeno

"Cumpriu os seus deveres", mas a polémica do convite a Mário Centeno para liderar um governo do PS pode deixar marcas no Banco de Portugal. A avaliação consta do parecer da Comissão de Ética do supervisor que esteve reunido desde segunda-feira ao final da tarde para apreciar a conduta do governador envolvido no polémico convite de António Costa.



“Face ao pedido que foi dirigido ao governador pelo primeiro-ministro na tarde

...