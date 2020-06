Incêndio de Aljezur dado como dominado

Ao início da tarde de sexta-feira, o incêndio chegou a ter três frentes ativas a progredir com "grande intensidade", e a Proteção Civil deslocou habitantes de casas que estavam na frente de fogo para a Aldeia da Pedralva, uma aldeia rural do concelho de Vila do Bispo que já foi habitada por mais de 100 pessoas, mas cujas 24 casas são usadas, desde 2010, para fins turísticos.

Às 07:30 de hoje estavam no combate ao incêndio 370 operacionais, apoiados por 120 veículos, um meio aéreo e cinco máquinas de rasto.

O incêndio que deflagrou na sexta-feira em Aljezur, no Algarve, foi dado como dominado às 09:10 de hoje, anunciou o segundo comandante, Abel Gomes, do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro.Os operacionais que estiveram no teatro de operações "foram incansáveis", o que permitiu dominar o incêndio no período da manhã, afirmou o segundo comandante, Abel Gomes, em conferência de imprensa em Budens, Vila do Bispo.Para este sábado, os concelhos de Tavira, Alcoutim e Castro Marim, no distrito de Faro, apresentam um risco máximo de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). O IPMA colocou ainda em risco muito elevado de incêndio, no distrito de Faro, os concelhos de Vila do Bispo, Silves, Loulé e São Brás de Alportel.

Em risco muito elevado de incêndio estão também os concelhos de Almodôvar, Mértola, Odemira (Beja), Abrantes, Sardoal, Mação (Santarém), Vila de Rei, Proença-a-Nova, Vila Velha de Ródão (Castelo Branco), Gavião, Nisa e Marvão (Portalegre).

Sob o mesmo alerta estão os concelhos de Bragança, Vimioso, Freixo de Espada à Cinta, Torre de Moncorvo, Vila Flor, Alfândega da Fé, Macedo de Cavaleiros, Vimioso, Mirandela, Murça, Carrazeda de Ansiães, Vila Nova de Foz Côa e Figueira de Castelo Rodrigo, no distrito de Bragança.





O IPMA colocou ainda vários concelhos dos distritos de Faro, Beja, Lisboa, Leiria, Setúbal, Santarém, Castelo, Branco, Portalegre, Guarda, Viseu, Vila Real e Bragança em risco elevado.