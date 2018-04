Incêndios em Guimarães e Ribeira de Pena mobilizam mais de 100 bombeiros

Um incêndio com duas frentes activas está a lavrar esta noite na freguesia de Brito, em Guimarães, estando a ser combatido por 33 bombeiros, e um outro fogo mobiliza 70 operacionais na freguesia de Cerva, concelho de Ribeira de Pena (Vila Real).

Um incêndio com duas frentes activas está a lavrar esta noite na freguesia de Brito, em Guimarães, numa zona perto de habitações, disse à Lusa fonte dos Bombeiros Voluntários de Guimarães.