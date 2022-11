“Indústria farmacêutica não é um papão inconvertível”, diz ex-ministro da Saúde

Com o Governo a avançar com negociações de preços, Correia de Campos vê boa-fé no setor para soluções para travar o aumento da despesa em medicamentos. Custo de novos medicamentos é o principal problema.

