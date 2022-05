Inflação acelera para 8% em maio, máximo de 29 anos

A taxa de inflação em Portugal terá acelerado para 8% em maio, mais oito décimas do que os 7,2% observados em abril, segundo os dados provisórios divulgados esta terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).O INE indica que este é o valor mais elevado desde fevereiro de 1993.Já o indicador de inflação subjacente, que exclui produtos alimentares não transformados e produtos energéticos, terá apresentado um crescimento homólogo de 5,6%, mais seis décimas do que no mês anterior e máximo desde outubro de 1994.O INE nota ainda que a variação homóloga do índice relativo aos produtos energéticos se situe em 27,2% (26,7% no mês precedente), valor mais alto desde fevereiro de 1985, enquanto o índice referente aos produtos alimentares não transformados terá apresentado uma variação de 11,7% (9,4% em abril).Em cadeia, ou seja face ao mês anterior, o índice de preços no consumidor (IPC) terá subido 1%, desacelerando face aos 2,2% observados em abril.A variação média no IPC nos últimos 12 meses ter-se-á cifrado em 3,4%, mais seis décimas do que em abril.Já o Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) português terá registado uma variação homóloga de 8,1% (7,4% no mês anterior).O INE irá divulgar os dados definitivos do IPC de maio a 14 de junho.