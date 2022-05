Inflação na zona euro supera estimativas dos analistas e galopa para 8,1% em maio. BCE sob pressão

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A taxa de inflação anual na Zona Euro deverá ter galopado para 8,1% em maio, mais 0,7 décimas do que em abril, quando o índice de preços no consumidor (IPC) da região tocou em 7,4%, segundo a estimativa rápida do Eurostat, divulgada esta terça-feira.



Os analistas consultados pela Bloomberg apontavam para que o IPC se fixasse em 7,8%.

Mais uma vez, a energia voltou a ser a principal responsável pela aceleração do cabaz dos preços, tendo subido de 37,5% em abril para 39,2% em maio.



Por sua vez, a taxa da inflação na componente de alimentos, álcool e tabaco cresceu para 7,5% (contra 6,3% em abril), enquanto o pacote de preços dos bens industriais não energéticos subiu para 4,2% a par dos serviços que aumentaram para 3,5%.

BCE sob pressão

Estes números colocam ainda mais pressão sobre o Conselho de Política Monetária do Banco Central Europeu (BCE) que reúne no próximo dia 9 de junho. A presidente da autoridade monetária, Christine Lagarde, já apontou para a primeira subida das taxas de juro aplicadas aos depósitos desde 2011 já em julho, seguida de outra em setembro. Esta semana, o economista-chefe do BCE, Philip Lane voltou a sublinhar esta posição.