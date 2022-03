Inflação dos bens energéticos chega quase a 20%

Com a invasão russa da Ucrânia, e as sanções aplicadas pela União Europeia e pelos Estados Unidos à Rússia, os preços do petróleo e do gás dispararam nos mercados internacionais. Em Portugal, o reflexo já é evidente: o índice de preços neste tipo de bens registou em março a maior subida homóloga desde fevereiro de 1991.

