Inflação em Angola deve chegar aos 18% este ano, avisa banco central

O governador do Banco Nacional de Angola disse hoje, numa intervenção numa conferência em Carcavelos, que o principal objetivo da política monetária da instituição é garantir que a inflação desça para um dígito até 2024."Estamos a migrar para um regime de metas de inflação, temos assistido a uma queda da inflação em Angola, e os dados de abril sobre a evolução dos preços em Luanda mostram o valor mais baixo desde julho de 2015", disse José de Lima Massano na intervenção que fez esta manhã no seminário 'Novo Ciclo da Economia Angola', na Universidade Nova, em Carcavelos, organizado pela Câmara de Comércio e Indústria Portugal Angola."O objetivo é um dígito de inflação, esta semana o Instituto Nacional de Estatística divulga os valores de maio, e a perspetiva é uma queda ainda mais acentuada do que em abril, e prevemos que a inflação termine o ano nos 18%, e temos o objetivo de que seja um crescimento a um dígito em 2024", acrescentou o governador do banco central angolano.A moeda nacional angolana, o kwanza, tem registado uma apreciação nos últimos meses, valendo agora 430 kwanzas por dólar, no seguimento dos elevados preços dos combustíveis, o que ajuda a aliviar a subida da inflação no país, que é muito dependente das importações.José de Lima Massano disse que o kwanza valorizou 30% face ao dólar desde o início do ano, e vincou que já no ano passado a moeda se tinha apreciado 18% face ao dólar, recuperando das fortes quedas que tinha registado desde 2017.