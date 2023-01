Inflação em Angola ficou nos 13,9% em dezembro, a mais baixa desde 2015

Leia Também Banco Mundial corta previsão de crescimento em Angola para 2,8% este ano

A inflação em Angola voltou a cair, em termos homólogos, em dezembro do ano passado, fixando-se nos 13,86%, o valor mais baixo em sete anos, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE).De acordo com o Índice de Preços no Consumidor Nacional, a variação homóloga registou, em dezembro de 2022, um decréscimo de 13,17 pontos percentuais em relação a igual período do ano anterior (dezembro de 2021), verificando-se uma desaceleração de 1,38 pontos percentuais em relação ao mês anterior.Segundo as séries estatísticas do INE, a que a Lusa teve acesso, desde dezembro de 2015 que os preços não estavam tão baixos (12,09%).Em termos mensais, o IPCN registou uma variação de 0,87% entre novembro e dezembro de 2022.Comparando as variações mensais registou-se uma aceleração de 0,05 pontos percentuais, ao contrário do que aconteceu em termos homólogos (dezembro 2021 a dezembro 2022), com uma desaceleração de 1,23 pontos percentuais.Por classes de consumo, durante o mês de dezembro de 2022, a classe "Vestuário e Calçado" foi a que registou o maior aumento de preços (1,98%), verificando-se igualmente subidas na "Saúde" (1,85%), "Bens e Serviços Diversos" (1,46%) e "Lazer, Recreação e Cultura" (1,08%), enquanto os transportes e comunicações tiveram variações menos expressivas (0,23% e 0,27%, respetivamente), e na educação ficaram inalterados.