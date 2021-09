Inflação em Espanha sobe para 3,3% devido ao aumento do preço da eletricidade

Leia Também Subida dos preços está a acelerar em Portugal

A subida dos preços da eletricidade levou a um aumento anual de 3,3% do índice de preços no consumidor (IPC) espanhol em agosto, mais quatro décimas do que em julho e a taxa mais alta desde o outono de 2012.O Instituto Nacional de Estatística (INE) espanhol informa estar terça-feira que este aumento de preços é principalmente influenciado pelo crescimento anual de 34,9% da eletricidade.Para atenuar o impacto destes aumentos, o Governo espanhol baixou o IVA (Imposto sobre o Valor Acrescentado) sobre a eletricidade de 21% para 10% e suspendeu o imposto sobre a produção (7%).Sem ter em conta estas reduções, de acordo com o INE, o IPC anual teria tido um aumento de 3,6%.A inflação aumentou em agosto pelo sexto mês consecutivo, ultrapassando a taxa de 3% que não atingia desde o outono de 2012, quando foi de 3,5% em outubro e de 3,4% em setembro.Os alimentos e as bebidas não alcoólicas também aumentaram 1,9% em agosto, duas décimas de ponto percentual acima do mês de julho, devido ao aumento do preço fruta, em comparação com a queda do ano passado.O transporte, outro dos grupos com maior peso nas tendências da inflação, contribuiu com um aumento de três décimos de ponto percentual, para 8,8%.