Inflação na Alemanha abranda para os 7,4% em março

a agência federal de estatística alemã (Destatis). Face ao mês anterior, em que se verificou uma subida homóloga de 8,7% , o índice recuou, mas, ainda assim, menos do que esperado.O elevado preço dos bens energéticos e alimentares continuam a ser a principal causa da alta inflação, mas o instituto atribuí a redução ao abradamento do ritmo da subida dos preços da energia, que no mesmo mês do ano anterior dispararam na sequência da invasão russa da Ucrânia, resultando num efeito base significativo.

As medidas adotadas pelo governo germânico para combater o elevado aumento dos preços também "contribuíram para o desenvolvimento", explica.Já o Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) - que incluí despesas feitas por não residentes, basicamente turistas e que permite fazer comparações com a taxa de inflação registada nos restantes países da União Europeia -, foi de 7,8%, de acordo com os dados preliminares do instituto alemão.Também hoje foi divulgada a inflação em Espanha, tendo o ICP sido de 3,3%, o valor mais baixo desde agosto de 2021, de acordo com os dados preliminares do Instituto Nacional de Estatística (INE). A queda deve-se também ao facto de os preços da eletricidade e combustíveis terem escalado em março de 2022, no seguimento da guerra da Ucrânia, e descido no mesmo mês deste ano, existindo um efeito base significativo.O facto de Espanha - tal como Portugal - terem beneficiado do mecanismo ibérico, que limita o preço do gás usado para produzir energia elétrica, poderá justificar a queda mais acentuada no país vizinho.