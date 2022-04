Inscrições para subsídio de desemprego recuam de novo nos Estados Unidos

Leia Também Pedidos de subsídio de desemprego recuam nos EUA pela sétima semana consecutiva

O número de inscrições para subsídio de desemprego nos Estados Unidos baixou para 184.000 na semana passada, em comparação com os 186.000 da semana anterior, indicou esta quinta-feira o Departamento do Trabalho.Desde que foi atingido um recorde de 6,8 milhões de pedidos na última semana de março de 2020, no início da pandemia de covid-19, as inscrições para esta prestação social têm vindo a recuar, mantendo-se a partir de meados de fevereiro abaixo de 200.000.O Departamento do Trabalho indicou também que na semana que terminou em 09 de abril havia 1,41 milhões de pessoas que recebiam subsídios, o nível mais baixo desde fevereiro de 1970, quando esse total era de 1,47 milhões na semana precedente.Segundo o Departamento do Trabalho, a taxa de desemprego em março ficou em 3,6%, a mais baixa desde o início da pandemia.