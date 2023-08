Investimento direto recua quase 60% até junho

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O investimento direto estrangeiro (IDE) na economia nacional caiu 57% no primeiro semestre deste ano, face ao mesmo período de 2022, totalizando pouco mais de 2 mil milhões de euros, de acordo com os dados divulgados esta terça-feira pelo Banco de Portugal (BdP). Na primeira metade do ano passado, o montante de IDE atingiu os 4,6 mil milhões de euros.





