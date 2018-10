IPMA estima "muito provavelmente" o Setembro mais quente de sempre

A temperatura média de 23,1ºC até dia 27 deve valer o título de Setembro com mais calor desde que há registos. Ainda assim, somados a chuva e o frio de Junho e Julho, o Verão de 2018 acabou em valores "próximos do normal".

Depois do segundo Junho mais chuvoso e do Julho mais frio desde o início do século, seguiu-se o Agosto com o registo de maior calor dos últimos 88 anos e agora também o Setembro mais quente desde que há registos no Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Ainda sem os dados do fim-de-semana, que coincidiu com os últimos dois dias do mês e em que se registaram temperaturas elevadas, a meteorologista da divisão de clima e alterações climáticas do IPMA, Vanda Pires, declarou ao Público que "muito provavelmente" terá sido batido o recorde, até porque "a diferença para o que vem a seguir, que foi em 1985 [média de 22,89ºC], ainda é razoável".