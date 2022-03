Irá a China dar a mão e a carteira à Rússia?

Menos de um mês antes de a Rússia invadir a Ucrânia, o regime de Vladimir Putin assinava um acordo de cooperação com a China, reforçando uma aproximação que já vinha acontecendo entre as duas potências. O conflito armado está a deixar a Rússia cada vez mais isolada do Ocidente, pondo Pequim num dilema: manter a estratégia de abertura internacional virando as costas a Moscovo ou cortar laços com os EUA

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...