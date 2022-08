A Comissão Europeia deve criar uma legislação que obrigue as gigantes tecnológicas – como a Alphabet, a Meta ou a Netflix – a financiar parcialmente as redes de comunicação no bloco europeu. É esta a posição transmitida por França, Itália e Espanha, numa declaração conjunta a que a Reuters teve acesso.

É a primeira vez que os três governos expressam a sua opinião sobre o tema numa comunicação conjunta, aumentando a pressão sobre a Comissão Europeia, que, em maio, disse estar a analisar a questão.

No documento em causa, os três governos dizem que as seis maiores fornecedoras de conteúdos são responsáveis por 55% do consumo de tráfego de internet, sendo os principais consumidores de banda larga. "Isto gera custos específicos para as operadoras de telecomunicações na Europa em termos de capacidade, numa altura em que estas já efetuam grandes investimentos em tecnologias como o 5G", é referido no documento.

Duas fontes do governo de Itália confirmaram à agência de notícias os detalhes do documento conjunto, com uma delas a referir que o executivo italiano está preparado para dar apoio informal.

Um estudo divulgado pela Associação Europeia de Operadores de Redes de Telecomunicações (ETNO) no início de 2022 refere que um contributo anual de 20 mil milhões de euros por parte das gigantes tecnológicas daria um impulso de 72 mil milhões de euros à economia da União Europeia. Tratando-se de "um princípio fundamental", os três países ressalvam no documento que qualquer proposta de lei "deve assegurar o princípio da igualdade entre os utilizadores de acordo com as regras de neutralidade da rede".



Contudo, há quem aponte que esta medida pode comprometer a neutralidade das redes no bloco europeu.