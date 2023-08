Governo italiano deverá ficar com 20% da rede da TIM em negócio com KKR

Leia Também Itália, França e Espanha pressionam Bruxelas para gigantes tecnológicas pagarem parte das redes

uma proposta para adquirir a totalidade do capital da Telecom Italia, mas o negócio caiu por terra.

O KKR & Co, fundo de investimento norte-americano, e o governo italiano assinaram um memorando de entendimento para incluir o executivo na oferta de 23 mil milhões de euros pela rede da Telecom Italia (TIM).Este acordo, segundo revelou o Ministério da Economia italiano, poderá dar ao Governo liderado por Giorgia Meloni 20% de controlo sobre a rede da operadora.Os termos "preveem um papel decisivo para o governo nas escolhas estratégicas", refere a tutela num comunicado a que a Bloomberg teve acesso.A Telecom Italia iniciou as conversações exclusivas com o fundo de investimento KKR em junho, após este ter apresentado a maior oferta pela rede. Recorde-se que o interesse do KKR pela Telecom Italia não é de agora. Em 2021 o fundo fez As notícias deram gás em bolsa à operadora de telecomunicações, com as ações a escalarem mais de 5% logo no arranque da sessão.