Itália vai obrigar trabalhadores a terem certificado contra a covid-19

, o primeiro-ministro de Itália Mario Draghi tinha já avançado que o Governo poderia tornar a vacina contra a covid-19 obrigatória para todas as pessoas com idade para receber o fármaco, depois de o ter feito para todos os profissionais de saúde.

Itália está a ponderar obrigar os trabalhadores a terem um certificado verde que sirva de prova de vacinação contra a covid-19, teste negativo ou de recuperação do vírus. A medida é inédita na Europa e poderá colocar o país entre os mais restritivos, a nível global, em termos de medidas de combate à pandemia.De acordo com a BBC, qualquer pessoa que não tenha um certificado verde poderá vir a ser suspensa do trabalho sem direito a remuneração por cinco dias. A obrigatoriedade, a entrar em vigor a 15 de outubro, pretende impulsionar a vacinação no país.O certificado em questão (que é digital e em papel) já é necessário em Itália para entrar em estações de comboios, cinemas, restaurantes, ginásios e piscinas. Alguns funcionários públicos (como professores e outros trabalhadores de escolas) já têm também de o mostrar. A partir do próximo mês, a medida passa a ser mais alargada, abrangendo empregados de todos os setores, incluindo trabalhadores por contra própria.O Governo italiano aprovou, na quinta-feira, uma nova lei que implica multas de 1.500 euros para quem for apanhado a trabalhar sem certificado verde. O ministro da Saúde Roberto Speranza disse esperar que a medida melhore a segurança e o combate ao vírus. "A implementação de um passe como o que estamos a colocar em vigor irá, temos certeza, ajudar-nos a impulsionar esta campanha de vacinação", afirmou.No início do mês