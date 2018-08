Itália vai opor-se ao orçamento europeu por incumprimento do acordo de migração

O líder da coligação de Governo italiana, Luigi di Maio, afirma que os congéneres europeus só avançam com o que lhes é "mais conveniente", referindo-se às políticas de migração, e como tal não espera fazer cedências nos vários pontos do próximo Orçamento do bloco.

Itália vai opor-se ao próximo orçamento europeu, afirmou o líder do executivo de coligação entre a Liga e o Movimento 5 Estrelas, Luigi Di Maio, através da respectiva página de Facebook, numa mensagem em vídeo.





Por detrás destas intenções está a política de aceitação de migrantes por parte de outras nações europeias que, segundo Di Maio, não estão a cumprir o acordado.