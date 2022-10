João Cotrim Figueiredo vai deixar liderança da Iniciativa Liberal

As eleições para a Comissão Executiva da Iniciativa Liberal (IL) vão ser antecipadas e o presidente João Cotrim Figueiredo anunciou que não será novamente candidato ao cargo.





"A Comissão Executiva da Iniciativa Liberal solicitou ao Conselho Nacional que marque também eleições para a Comissão Executiva na próxima Convenção Nacional, com o objectivo de se proceder ao alinhamento dos mandatos de todos os órgãos estatutários, contribuindo assim para a eficácia da acção política do partido e para a renovação da moção de estratégia global face ao quadro político saído das últimas eleições legislativas", pode ler-se num comunicado enviado às redações.





Segundo o mesmo texto, "João Cotrim Figueiredo comunicou que não será novamente candidato à liderança do partido, dando a oportunidade a uma nova liderança de estar em funções com suficiente antecedência em relação aos próximos atos eleitorais, que terão lugar já a partir do segundo semestre de 2023".





O próprio justificou a não recandidatura por entender não ser a pessoa ideal para presidir ao partido que agora precisa "de uma postura distinta" para continuar a crescer."Esta decisão, pessoal e politicamente difícil, deve-se ao facto de entender que a estratégia para que o partido continue a crescer deve ser diferente daquela que o fez crescer de forma significativa até agora", explicou, numa publicação na rede social Twitter, João Cotrim Figueiredo.Na análise do liberal, "o trabalho de oposição a uma maioria absoluta e o posicionamento dos diversos agentes político-partidários implicam uma postura distinta por parte da Iniciativa Liberal"."O Partido precisa de uma tónica mais combativa, mais popular e mais abrangente a nível nacional e considero não ser eu a pessoa ideal para a corporizar", sustentou.Para Cotrim Figueiredo, "uma nova liderança trará uma renovada energia e um redobrado sentimento de esperança à Iniciativa Liberal e aos portugueses", devendo por isso "estar em plenitude de funções com a antecedência suficiente face às batalhas eleitorais que ocorrerão a partir do segundo semestre de 2023".Lembrando que com a antecipação das eleições o partido poderá "sincronizar os mandatos de todos os órgãos consagrados nos seus estatutos, o que contribuirá decisivamente para a eficácia da sua ação política", refere que a decisão "de natureza estritamente individual" de não se recandidatar ao cargo de presidente da Comissão Executiva é feita "três anos à frente de uma equipa que difundiu as ideias liberais, que fez crescer a Iniciativa Liberal e que a tornou incontornável na cena política nacional"."Esta decisão baseia-se numa análise política objectiva, tanto do contexto interno como externo, e demonstra a minha convicção de que as ideias liberais falam sempre mais alto do que qualquer protagonista que, num dado momento, possa ser chamado a dar-lhes voz", enfatizou.Notícia atualizada às 17h45 com declarações do Cotrim Figueiredo