Deputado Rui Rocha é candidato à liderança da IL nas eleições antecipadas

Rui Rocha, deputado e membro da Comissão Executiva da Iniciativa Liberal (IL), anunciou este domingo à Lusa que é candidato à liderança do partido nas eleições antecipadas de dezembro, às quais João Cotrim Figueiredo não se vai recandidatar.Em comunicado enviado à agência Lusa, Rui Rocha anunciou a sua candidatura à liderança do partido, sob o lema "Liberalismo para todos".O deputado pretende "continuar o atual sucesso da IL e popularizar o liberalismo, afirmando as ideias e os valores liberais com convicção e humildade para transformar Portugal num país mais próspero, mais justo e mais livre".As eleições para a Comissão Executiva da IL vão ser antecipadas para dezembro e o presidente João Cotrim Figueiredo anunciou que não será novamente candidato ao cargo.