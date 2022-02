Kiev pede calma e que se evitem situações de pânico

Leia Também Ucrânia: UE recomenda ao seu pessoal não essencial em Kiev que deixe o país

O Governo ucraniano pediu este sábado calma e que sejam evitados atos que possam desestabilizar a situação e criar pânico, depois de os Estados Unidos terem alertado que a Rússia pode invadir o país "a qualquer momento"."Neste momento, é extremamente importante manter a calma, consolidar [a situação] no interior do país, e evitar atos que desestabilizem a situação e semear o pânico", disse o Ministério dos Negócios Estrangeiros ucraniano num comunicado, citado pela agência France-Presse (AFP).Os Estados Unidos alertaram, na sexta-feira, que a Rússia pode invadir a Ucrânia "a qualquer momento" nos próximos dias, elevando o espetro da guerra na Europa mais do que nunca, numa dramática aceleração dos acontecimentos após uma fase de diplomacia intensa.Na sequência dessa declaração, o Governo de Washington pediu aos norte-americanos que se encontram na Ucrânia para abandonarem o país imediatamente."As Forças Armadas ucranianas estão a acompanhar a situação e estão prontas a responder a qualquer ataque à integridade territorial da Ucrânia", disse o Ministério dos Negócios Estrangeiros ucraniano.Kiev disse que está em contacto "24 horas por dia com todos os parceiros-chave" e que recebe rapidamente informações sobre a segurança do país."Continuamos a trabalhar para diminuir a tensão e mobilizar o apoio dos nossos parceiros internacionais para manter a Rússia no quadro diplomático", acrescentou o ministério ucraniano.A Ucrânia e os seus aliados ocidentais acusam a Rússia de ter concentrado dezenas de milhares de tropas na fronteira ucraniana para invadir novamente o país, depois de lhe ter anexado a península da Crimeia em 2014.A Rússia nega qualquer intenção bélica, mas condiciona o desanuviamento da crise a exigências que diz serem necessárias para garantir a sua segurança, incluindo garantias de que a Ucrânia nunca fará parte da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO).O Presidente norte-americano, Joe Biden, deverá falar este sábado com o seu homólogo russo, Vladimir Putin, bem como o chefe de Estado francês, Emmanuel Macron, cujo país exerce a presidência semestral do Conselho da União Europeia (UE).Também o chefe da diplomacia norte-americana, Antony Blinken, anunciou que falará nas próximas horas com o seu homólogo russo, Sergei Lavrov."Continuamos a ver sinais muito preocupantes da escalada russa, incluindo a chegada de novas forças às fronteiras da Ucrânia", disse Blinken numa conferência de imprensa nas Fiji, citado pela AFP.A Rússia iniciou este sabado novas manobras navais no Mar Negro, ao mesmo tempo que está a realizar exercícios de prontidão de combate na Bielorrússia, e nas fronteiras da UE e da Ucrânia.Na quinta-feira, a Ucrânia acusou a Rússia de bloquear partes do Mar Negro, do Mar de Azov e do Estreito de Kerch, sob o pretexto de realizar exercícios navais regulares.Esta situação "pode causar consequências económicas e sociais complexas, especialmente para os portos da Ucrânia", segundo uma nota do Ministério dos Negócios Estrangeiros ucraniano."A Ucrânia está a trabalhar estreitamente com os parceiros, principalmente os da região do Mar Negro, para assegurar que tais ações da parte russa recebam uma avaliação e resposta adequadas", acrescentou.