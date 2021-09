Lay-off clássico recua para menos de metade em agosto

O número de trabalhadores em lay-off do Código do Trabalho recuou 64% em agosto face ao mês anterior. Nesse mesmo mês, as novas inscrições nos centros de emprego caíram, mas o “stock” de desempregados manteve-se relativamente estável face ao mês de julho.

