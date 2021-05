Lay-offs já absorveram dois terços da despesa do ano passado

Os gastos com lay-off simplificado e apoio à retoma nos primeiros quatro meses do ano corresponde a 66% da despesa registada em todo o ano passado. Será o efeito conjugado do reforço dos apoios e de um inesperado segundo confinamento.

