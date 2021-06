Licenciamento de edifícios subiu 7% até março. Produção na construção recuperou em abril

Leia Também Mota-Engil ganha contrato de 200 milhões de dólares no Peru

Os dados revelados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), relativos ao licenciamento de edifícios e à produção na construção apontam para "perspetivas positivas" no setor da construção, refere o INE.Até março, foram licenciados 6,5 mil edifícios em Portugal, uma subida homóloga de 7%. Já face ao trimestre anterior, trata-se de um aumento de 1%. O INE indica que os edifícios licenciados em construções novas aumentaram 8,4%; já a subida no licenciamento de edifícios para reabilitação foi mais ligeira, nos 1,5%.Com exceção da Região Autónoma dos Açores, que registou uma contração de 1,3% nos licenciamentos, todas as regiões do país registaram um crescimento homólogo no licenciamento para construções novas, com destaque para a Região Autónoma da Madeira (+27,1%), a Área Metropolitana de Lisboa (+13,3%) e o Norte (+9,5%).Os edifícios concluídos ascenderam aos 3,7 mil, uma quebra de 13,6% em termos homólogos. Destes edifícios, a grande maioria diz respeito a construções novas (80,5%) e que destas 79,5% tenham tido como destino a habitação familiar. O INE estima que só os Açores tenham registado uma subida homóloga dos edifícios concluídos (3,7%). Em sentido contrário, o Algarve registou a maior queda (-38,9%), seguido pelo Norte (-15,4%) e Centro (-13,3%).Na comparação com o trimestre anterior - outubro, novembro e dezembro - o número de edifícios licenciados subiu 11,6%, contra os -2,4% verificada no final de 2020. O número de edifícios concluídos cresceu ligeiramente (0,4%).Na análise mensal, o INE refere que "após os decréscimos homólogos observados em janeiro e fevereiro, os edifícios licenciados observaram um crescimento de 43,6% em março e 64,1% em abril". Já na comparação homóloga, o crescimento "também é revelante", verificando-se aumentos de 25,9% em março e 25,7% em abril.Esta quarta-feira o INE divulgou também dados sobre o índice de produção na construção. Este indicador cresceu 3,2% no mês de abril, 4,4 pontos percentuais acima dos números registados em março, mês em que foi registada uma contração de -1,2%. Esta evolução "reflete em larga medida um efeito de base, uma vez que o mês homólogo foi afetado pela pandemia, com o índice a situar-se em 92,4", explica o INE.Na comparação homóloga, este índice continua 3,1% abaixo dos dados de abril de 2019.Por segmentos, em abril, o índice de produção da construção de edifícios aumentou 1,2% e o de engenharia civil acelerou para os 6,2%.No emprego e remunerações, foram registadas variações homólogas de 3% e 14,7% em abril, respetivamente. Comparando com março, o índice de emprego registou uma variação nula (-2,5% em abril 2020) enquanto o de remunerações diminuiu 1,7% (variação de -8,5% no mesmo período de 2020).