Liderança de Matos Rosa na AdC já rendeu 1,4 mil milhões em multas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Autoridade da Concorrência já aplicou 434 milhões em multas desde o início do ano, um valor recorde, segundo as contas do Eco.

Desde que Margarida Matos Rosa – nome indicado para a liderança da CMVM – chegou ao supervisor há seis anos, de clubes de futebol a grupos privados, o regulador já multou vários "players" de diversos setores, com coimas que chegam a um montante total de 1,4 mil milhões de euros.

Leia Também Concorrência multa cinco supermercados e Sogrape em 17,3 milhões

O valor representa um disparo face aos 50 milhões de euros contabilizados seis anos antes de Matos Rosa chegar ao poder da AdC. Além da "mão pesada" do supervisor, esta diferença de montantes pode ser explicada pela nova Lei da Concorrência que entrou em vigor em 2012, como uma das contrapartidas do programa de resgate da troika.