Luís Castro Henriques: “Há empresas a considerar agora exportar para o Reino Unido”

Depois dos primeiros meses de constrangimentos alfandegários, as exportações para o Reino Unido subiam, até abril, no conjunto do ano, 10,7%. Luís Castro Henriques, presidente da AICEP (Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal), realça que o Brexit, afinal, não foi o bicho-papão que se esperava.

