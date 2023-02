Luís Montenegro contra desempregados a ganhar mais que trabalhadores ativos

O presidente do PSD considerou este domingo imoral haver trabalhadores no ativo a ganharem menos do que desempregados e reiterou as críticas às alterações introduzidas pela Agenda para o Trabalho Digno.Discursando no encerramento do XV Congresso Nacional dos Trabalhadores Social-Democratas, em Lisboa, Luís Montenegro (na foto) defendeu que "é imoral uma sociedade onde as pessoas que trabalham chegam ao fim do mês e ganham menos do que pessoas que não trabalham"."Independentemente de nós não querermos deixar ninguém para trás, o pior que podemos fazer é desincentivar aqueles que produzem, aqueles que trabalham, aqueles que têm uma oportunidade, que dão o seu esforço e que chegam ao fim do mês e têm menos rendimento do que aqueles outros que não fazem esse esforço", defendeu o líder social-democrata.Para Montenegro, "uma sociedade justa e solidária não deixa ninguém para trás, tem de ter ajudas àqueles que têm mais dificuldades, tem de ter ajudas que sobretudo possam motivar que eles ultrapassem as dificuldades, saiam da situação de vulnerabilidade"Imediatamente antes, Luís Montenegro deu o exemplo dos professores e referiu que a sua colocação longe de casa "faz com que muitos destes profissionais, entre as despesas de transporte, de alojamento e de alimentação, cheguem ao fim do mês e ganhem zero ou até tenham um saldo negativo".Na sua intervenção, o líder social-democrata voltou a criticar a "Agenda para o Trabalho Digno", aprovada na sexta-feira no parlamento, com o voto favorável do PS, a abstenção do PSD, Chega, PAN e Livre e votos contra do BE, PCP e IL.Montenegro considerou que este "é um processo digno da aselhice ou da ligeireza do Governo de Portugal e do PS"."Eu fico sinceramente preocupado como é que depois de ter havido a subscrição de um acordo de rendimentos em sede de concertação social, alguns dos seus esteios sejam agora deturpados ou adulterados nesta legislação, em prejuízo muitas vezes dos trabalhadores", criticou.O presidente do PSD considerou que "esta Agenda para o Trabalho Digno é digna se ser estudada nos efeitos perversos que vai ter, infelizmente, nos direitos dos trabalhadores".Na sua intervenção, Luís Montenegro considerou igualmente que "este é o momento de identificar quem tem fibra para olhar para o futuro, de projetar o futuro, de preparar aqueles que virão a seguir"."Este não é o tempo das habilidades, este não é o tempo das artimanhas, este não é o tempo dos arranjos políticos, este não é tempo dos sobreviventes, daqueles que só querem chegar ao dia de amanhã, este é o tempo dos reformistas, daqueles que projetam, daqueles que são verdadeiramente solidários", salientou.Também discursando na sessão de encerramento do congresso, o secretário-geral dos Trabalhadores Social-Democratas (TSD), Pedro Roque, reeleito para mais um mandato, afirmou que "importa ao PSD privilegiar um discurso dirigido diretamente à sociedade e aos inúmeros problemas que a afetam"."Num partido que muitas vezes vacila e se enreda numa dialética intestina entre liberalismo, conservadorismo ou social-democracia, ao presidente do PSD reafirmamos que os TSD se orgulham de ser os fiéis depositários do ideário social-democrata do PSD e do espírito fundador de Francisco Sá Carneiro, que acredita no primado da pessoa humana e se afasta dos extremismos", afirmou.Lucinda Dâmaso, presidente da UGT e do congresso dos Trabalhadores Social-Democratas , defendeu que "o PSD tem nos TSD dos melhores entre os melhores porque são aqueles que estão no local de trabalho, que estão junto dos trabalhadores, que sabem o que são as suas dificuldades" e disse a Montenegro que "ignorar isto será um erro para o PSD"."Eu espero que não o cometa porque na verdade tem aqui a sua gente, a gente que sendo social-democrata quer o melhor para os trabalhadores porque não há uma democracia que se concretize sem trabalhadores reconhecidos e valorizados", salientou.No início do seu discurso, o presidente social-democrata afirmou que "o PSD é um partido de trabalhadores e pelos trabalhadores, não há dúvida absolutamente nenhuma sobre isso" e apontou que não vai "virar as costas ao mundo do trabalho" nem a quem representa o PSD nesta área.