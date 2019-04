Madeira: Governo decreta três dias de luto nacional

O Executivo anunciou três dias de luto nacional pelas vítimas do acidente com um autocarro na Madeira que provocou a morte 29 pessoas e deixou feridas outras 27. As vítimas são turistas alemães e também a chanceler Angela Merkel veio já manifestar o seu pesar e solidariedade.

O Conselho de Ministros aprovou esta quinta-feira o decreto que declara os dias 18, 19 e 20 de abril como dias de luto nacional, "como forma de expressão de pesar e de solidariedade de toda a população nacional para com as vítimas, e suas famílias, do trágico acidente com um autocarro de turismo, na Região Autónoma da Madeira, que provocou a perda irreparável de vidas humanas", anunciou o Executivo.

O acidente envolveu um autocarro que transportava turistas alemães na zona de Santa Cruz na tarde de ontem e provocou 29 mortes. Uma das vítimas morreu entretanto já no hospital central do Funchal, onde deram entrada outros 27 feridos, dois dos quais portugueses. As vítimas mortais, 11 homens e 18 mulheres, são todas alemãs, segundo a Lusa.

A chanceler alemã, Angela Merkel, manifestou também já hoje "tristeza e choque" na sequência do acidente. Em comunicado, Angela Merkel exprimiu "sincera solidariedade com todas as famílias que perderam os seus entes queridos" na tragédia e disse esperar que os feridos e os seus familiares recuperem dos traumas físicos e psicológicos.

A chefe do Governo alemão agradeceu ainda às equipas de emergência portuguesas "que estão a trabalhar em circunstâncias difíceis no local do acidente".

Já na quarta-feira, poucas horas após o acidente, o porta-voz do Governo alemão, Steffen Seibert, lamentou as "notícias terríveis" da Madeira e manifestou "uma dor profunda por todos aqueles que perderam a vida na queda do autocarro".

Na rede social Twitter, o porta-voz do Governo alemão deixou ainda os contactos do serviço de negócios estrangeiros para os membros das famílias que pretendessem informações.