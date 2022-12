Mais de metade das grandes câmaras do país contrata por ajuste direto

A maioria das principais autarquias nacionais privilegia o ajuste direto na contratação pública, escreve nesta segunda-feira o Jornal de Notícias.

Neste ano, foram feitos por ajuste direto 57% dos procedimentos de contratação adotados pelas câmaras municipais das capitais de distrito e áreas metropolitanas, segundo um levantamento feito pelo diário a partir do portal Base.

Leia Também Pandemia custa 260 milhões em ajustes diretos

O JN destaca o município de Valongo, na área metropolitana do Porto, com 74% de contratações por ajuste direto, e também a Câmara Municipal de Lisboa e a Câmara Municipal do Barreiro, na Área Metropolitana de Lisboa (ambas em 72% das contratações), como estando em entre as autarquias que mais recorrem a ajuste direto.

Segundo o jornal, os dados mostram uma subida generalizada do peso deste mecanismo de contratação face ao 2019.