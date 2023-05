Marcelo deixa recado: "Gerir bem os fundos não é para ter sucesso político imediato"

"É muito simples. É mais fácil mudar de instituições do que as instituições mudarem de povo. É tão simples como isso", avisou ainda o Chefe de Estado, acrescentando que "ou as instituições percebem que tem de mudar ou a realidade muda, independentemente daquilo que as instituições acham que deve mudar".



Marcelo Rebelo de Sousa afirmou esta sexta-feira que ficou "feliz" com a execução dos fundos comunitários. "Fico feliz quando hoje vi um número. Que chegaram aos beneficiários finais 1.900 milhões de euros, 30% do dinheiro que já recebemos e não os 1.700 milhões, como há uns meses. Fiquei mais feliz", afirmou.O Presidente da República, que discursava em Viana do Castelo, durante as comemorações do segundo aniversário do Associação Empresarial do Minho (AEMinho), acrescentou, no entanto, que a aplicação do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) "vai acelerar e deve acelerar" por ser uma "uma oportunidade que pode ser única face à situação de mudança no mundo e da Europa"."É muito simples. Trata-se, primeiro, de garantir que há a máxima utilização possível desses fundos e as finalidades dos fundos devem ser partilhadas, explicadas e assumidas", sublinhou, dando os exemplos das áreas da transição energética e do hidrogénio verde.Mas Marcelo Rebelo de Sousa deixou também recados políticos: "Tem de se saber exatamente o que se passa. Porque não só os fundos do Plano de Recuperação e Resiliência, são os fundos do 2030 (...) Gerir bem os fundos não é para ter sucesso político imediato para ninguém, para uns ou para outros. É para o país ter sucesso a médio e logo prazo. Depois se houver efeitos colaterais que beneficiem A,B, C ou D, são efeitos colaterais. Não são efeitos principais".