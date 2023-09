Marcelo lamenta morte de ex-presidente da UGT Manuela Teixeira

O Presidente da República lamentou neste sábado a morte da ex-presidente da UGT Manuela Teixeira, aos 85 anos, recordando a sua "atividade cívica e política" e uma "figura incontornável do movimento sindical dos professores"."O Presidente da República evoca, no momento do seu desaparecimento, a atividade cívica e política da ex-presidente da UGT Manuela Teixeira, figura incontornável do movimento sindical dos professores, sindicato que liderou na zona norte do país", lê-se numa nota divulgada na página oficial da Presidência da República.Marcelo Rebelo de Sousa transmite "sentidas condolências" à família e amigos de Manuela Teixeira, recordando "a militância partidária e os laços de amizade que estabeleceram e mantiveram ao longo de décadas".Fonte da UGT disse à agência Lusa que o corpo estará em câmara ardente no domingo, entre as 10h e as 20h, na Capela de Nossa Senhora da Areosa, no Porto.O funeral, segundo a mesma fonte, realiza-se na segunda-feira, pelas 10h, enquanto a missa do sétimo dia está marcada para sábado (30 de setembro), pelas 19h, na Igreja de Nossa Senhora da Areosa, no Porto.Doutorada em educação, Manuela Teixeira foi presidente da União Geral de Trabalhadores (UGT) entre 1998 e 2004 e a primeira secretária-geral da Federação Nacional dos Sindicatos da Educação (FNE), entre 1982 e 2004.Foi também presidente do Sindicato dos Professores da Zona Norte (SPZN) de 1974 a 1997.Notícia atualizada às 18h57 com mais informações