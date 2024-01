Marcelo promulga revisão do sistema de avaliação de desempenho na Administração Pública

Leia Também Governo aprova alargamento de quotas para progressão mais rápida na função pública

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulgou esta quinta-feira dois diplomas do Governo, com destaque para aquele que procede à(SIADAP). Isto "apesar de", refere a nota emitida pelo Palácio de Belém.Este acordo de valorização dos trabalhadores da Administração Pública foi assinado numa cerimónia na residência oficial do primeiro-ministro, António Codsta, no final de novembro pelo Governo, Federação dos Sindicatos da Administração Pública (Fesap) e o Sindicato dos Quadros técnicos do Estado (STE), mantendo-se de fora a Frente Comum. Na visão do Executivo, este acordo resulta da negociação que decorreu entre janeiro e novembro de 2023 e visa "".Em outubro de 2022 tinha já sido assinado o acordo plurianual de valorização dos trabalhadores da Administração Pública com um conjunto de objetivos, tais como a atualização salarial, revisão das carreiras e também do sistema de avaliação de desempenho.Esta revisão do sistema integrado de gestão e avaliação do desempenho na administração pública (SIADAP) prevê um, revelou o Executivo, em comunicado. O acordo assinado no final de 2023 vai assim permitir, nomeadamente a de técnico superior. Diz o Governo que com as novas regrasAlém de incidir sobre a revisão do SIADAP, o documento assinado entre o Governo e dois sindicatos do setor prevê também uma valorização da carreira geral de técnico superior, que passará a importar "idêntica tradução" nas carreiras especiais de Técnico Superior Especialista de Estatística e de Técnico Superior Especialista de Orçamento e Finanças.