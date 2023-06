Taxa de juro nos depósitos chega a 1% e está em máximos de oito anos

Leia Também Marcelo reitera pedido à banca para pagar melhor os depósitos

A taxa de juro dos novos depósitos a particulares ultrapassou 1% pela primeira vez em oito anos, mais precisamente desde março de 2015, cifrando-se em 1,03% em abril, segundo dados divulgados esta segunda-feira pelo Banco de Portugal (BdP).No quarto mês do ano, o montante de novos depósitos a particulares foi de 6,2 milhões de euros, uma descida acentuada de 1,3 milhões registados em março deste ano.O BdP destaca os novos depósitos com prazo até um ano, cuja remuneração média foi de 0,95% (0,88% em março), os novos depósitos de um a dois anos fixaram-se em 1,29% (1,12% em março) e os novos depósitos acima de dois anos com uma taxa de juro média de 1,12% (0,79% em março).Relativamente à maturidade dos dinheiro parado nos bancos, os novos depósitos com menos de um ano continuam a ser a maioria, mas reduziram-se de forma considerável para 73% (81% em março), sendo que de um a dois anos perfazem 19% e superior a dois anos contabilizam 8%.Já a taxa de juro dos novos depósitos a prazo das empresas foi de 2,33%, subindo pelo terceiro mês consecutivo acima de 0,3 pontos percentuais. "Esta taxa tinha sido de 1,05% em janeiro, 1,50% em fevereiro e 1,98% em março", destaca o BdPO montante totalizou 5,9 milhões de euros, dos quais a esmagadora maioria (98%) foi aplicado em depósitos a prazo até um ano.