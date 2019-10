Marcelo vai ser submetido a cateterismo

Marcelo Rebelo de Sousa vai ser submetido a um cateterismo nas próximas semanas, por indicações médicas.





A notícia foi avançada pela SIC e confirmada ao CM por fonte oficial da Presidência da República.

"Não se trata de uma situação preocupante. É um procedimento que vai ser realizado a conselho dos médicos e que obrigará a um internamento de 24 horas", adiantou a mesma fonte.





A intervenção cirúrgica acontecerá "nas próximas quatro semanas". "É uma questão preventiva", diz fonte oficial de Belém.



Um cateterismo é um procedimento cirúrgico que passa pela introdução de um cateter através de artérias ou veias periféricas até as câmaras cardíacas, artérias pulmonares e veias arteriais coronarianas e que visa facilitar a passagem da corrente sanguínea.



No caso de Marcelo Rebelo de Sousa, o cateterismo será realizado numa veia no coração, segundo a Presidência, mas não se trata de um problema do foro cardíaco, sublinha a mesma fonte.



O Presidente da República está atualmente em Atenas (Grécia), na Cimeira do Grupo de Arraiolos.