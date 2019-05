Maria Celeste Hagatong: Exportar mais e para mais destinos

"A batalha dos novos destinos das exportações portuguesas é, sem dúvida, o pilar desta nova fase de crescimento.", afirma Maria Celeste Hagatong, presidente do conselho de administração da Cosec, num artigo escrito para o Negócios, sob o tema "como pôr Portugal a crescer", no âmbito das comemorações do 16.º aniversário da edição diária.