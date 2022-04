Mario Draghi em Argel na segunda-feira com gás argelino na agenda

Mario Draghi reúne-se ao início da tarde no palácio presidencial com Abdelmadjid Tebboune e terá um jantar também com o Presidente argelino.Antes da visita do chefe do governo italiano, a 28 de fevereiro já tinha estado em Argel o seu ministro dos Negócios Estrangeiros, Luigi Di Maio, que tinha discutido com o seu homólogo um aumento no fornecimento de gás do país do Norte de África para compensar uma possível diminuição do lado russo."O governo italiano está empenhado em aumentar o fornecimento de energia, especialmente gás, a partir de vários parceiros internacionais", incluindo a Argélia, "que sempre foi um fornecedor fiável", disse o ministro na altura.A Argélia é o segundo maior fornecedor de gás a Itália, atrás da Rússia.No final de fevereiro, o gigante estatal argelino de hidrocarbonetos Sonatrach disse que estava pronto para fornecer mais gás à Europa, em particular transportando-o através do gasoduto Transmed que liga a Argélia a Itália.Sonatrach "tem capacidade não utilizada no gasoduto Transmed", que poderia ser utilizada para "aumentar o abastecimento do mercado europeu", assegurou o presidente da empresa, Toufik Hakkar. A Europa é o "mercado natural de eleição" para a Argélia, acrescentou.A Itália, que importa cerca de 95% do gás que consome, é um dos países europeus mais dependentes do gás russo.