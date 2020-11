Marques Mendes antecipa respostas às dúvidas sobre plano de vacinação

No seu espaço de comentário na SIC, Marques Mendes antecipou esta noite as respostas às dúvidas dos portugueses sobre o plano de vacinação no país.



... "Dentro de dias as autoridades vão aprovar o Plano de Vacinação em Portugal e este é o grande factor de esperança no combate à covid-19", comentou Luís Marques Mendes esta noite, nas suas notas habituais na SIC. O analista político antecipou as respostas às principais dúvidas que se colocam aos portugueses: Leia Também Marques Mendes: Os partidos acham que "bater" no Novo Banco dá votos Quantas vacinas vamos ter? Em princípio 6: - BioNTech/Pfizer - Astrazeneca/Universidade de Oxford - Moderna - Johnson & Johnson- Janssen - Sanofi-GSK - Curevac Quantas já estão em avaliação pela EMA? 3: - BioNTech/Pfizer - Astrazeneca/Universidade de Oxford - Moderna - Diferentes no tipo, no preço e nas condições de armazenamento mas todas com eficácia alta. - Por contraste, a vacina da gripe tem entre 40% e 45% de eficácia. Quando estarão aprovadas pela EMA? - As primeiras vacinas poderão estar aprovadas já no próximo mês de Dezembro. Quando começarão a chegar a Portugal? - As primeiras doses chegarão já no próximo mês de Janeiro. - O calendário da Pfizer é de fornecimento gradual entre Janeiro e Setembro de 2021. - O calendário da Moderna é de fornecimento entre Fevereiro e fim de 2021. - Nas demais vacinas não há ainda calendário de entrega. A vacinação é gratuita? - Sim, a vacinação é universal e gratuita para todos os portugueses. - A vacinação não é obrigatória mas haverá uma campanha de sensibilização. Quantas doses deve tomar cada pessoa? - Em relação às 3 vacinas já em avaliação pela EMA (Pfizer, Astrazeneca e Moderna), são 2 doses por pessoa. - Tomadas com intervalo de 3 a 4 semanas entre a 1a e a 2a dose. - A vacina da Johnson&Johnson-Janssen (mais atrasada) será tomada só numa dose. Quais são os primeiros grupos sociais e profissionais a serem vacinados? - Idosos - Residentes dos lares - Profissionais dos lares - Profissionais de saúde - Forças de segurança - Proteção civil Quantas doses vai receber Portugal? No total, cerca de 22 milhões de doses, entregues por fases: - 4,5 milhões da BioNTech/Pfizer; - 6,9 milhões da Astrazeneca/Universidade de Oxford; - 4,5 milhões da Johnson&Johnson-Janssen; - 1,9 milhões da Moderna; - 4 milhões da Curevac; - No final, haverá vacinas para todos os portugueses. Pontos de vacinação? - Não haverá vacinas em farmácias nesta primeira fase. - As vacinas contra a COVID-19 serão geridas integralmente pelo SNS. - Nesta primeira fase, a vacinação far-se-á nos centros de saúde, podendo ser alargada posteriormente a outros pontos de vacinação. Como será o armazenamento das vacinas? - Haverá um armazenamento central único. - Haverá armazenamentos regionais nas 5 ARS e nas regiões autónomas. - Poderá ainda haver armazenamento em agrupamentos de saúde. O antigo presidente do PSD sublinhou que "é notável como em menos de 12 meses se descobre uma vacina contra a covid-19". "Antigamente, a descoberta de uma vacina levava anos. Um grande exemplo da comunidade científica", destacou. Ainda sobre as vacinas, Marques Mendes debruçou-se também sobre os PALOP, com uma sugestão ao Presidente da República e ao Governo: "tal como a UE está a ajudar Portugal, seria boa ideia que a CPLP ajudasse os PALOP nos seus processos de vacinação. Por uma razão de solidariedade. E por uma razão de protecção dos portugueses – a nossa sociedade está hoje muito ligada aos países africanos de língua portuguesa".

