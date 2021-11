Máscaras vão ser obrigatórias em todos os recintos fechados

As máscaras vão voltar a ser novamente obrigatórias em qualquer recinto fechado, independentemente da sua dimensão, anunciou António Costa esta sexta-feira. A única exceção serão os casos em que a Direção-Geral da Saúde diga expressamente que não é necessário.

Ao ar livre mantém-se a regra da não obrigatoriedade, mas o primeiro-ministro sublinhou que este é o momento de apelar à responsabilização dos cidadãos em matéria de prevenção, não só com o uso da máscara, mas, também, com testagem frequente, sobretudo na altura do Natal, em que as famílias tenderão a encontrar-se.

António Costa falava na conferência de imprensa que se seguiu à reunião do Conselho de Ministros em que foram decididas as novas medidas de prevenção da covid-19

que entrarão em vigor a 1 de dezembro.

O Governo vai também impor regras apertadas de testagem e utilização de certificados digitais. Assim, será obrigatória a exibição de um teste negativo obrigatório (mesmo para vacinados) nas visitas a lares, visitas a pacientes internados em estabelecimentos de saúde, grandes eventos sem lugares marcados ou em recintos improvisados e recintos desportivos discotecas e bares.

Será igualmente obrigatório teste negativo para todos os voos que cheguem a Portugal.

Quanto ao certificado digital, volta a ser obrigatório para entrar em restaurantes, estabelecimentos turísticos e de alojamento local, eventos com lugares marcados e ginásios.