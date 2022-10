Medina: “A fiscalidade não resolve o problema” da subida dos juros do crédito à habitação

Ministro das Finanças antecipa um “longo caminho” de custos agravados no crédito à habitação, que, entende, não serão resolvidos pela via fiscal. Medina defende renegociação, sem dar detalhes do novo regime legal.

Medina: “A fiscalidade não resolve o problema” da subida dos juros do crédito à habitação









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Medina: “A fiscalidade não resolve o problema” da subida dos juros do crédito à habitação O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar