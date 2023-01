Metade do atendimento em serviços públicos vai continuar a prever marcação prévia

O atendimento em serviços públicos, como a Loja do Cidadão e as Finanças, vai continuar a funcionar com 50% de marcação prévia online e 50% presencial. A garantia foi deixada pelo secretário de Estado da Digitalização e da Modernização Administrativa, Mário Campolargo, em entrevista ao Negócios e à Antena 1."Estamos a trabalhar para que haja um balanço de 50/50 entre esses dois [atendimento presencial e atendimento com marcação por via online], em todas as áreas governativas da administração pública", referiu o secretário de Estado.Mário Campolargo explica que o canal digital é, neste momento, o foco da modernização administrativa, mas destaca também a importância de garantir atendimento presencial para casos mais complicados ou em caso de iliteracia digital. Destaca ainda que o canal digital trouxe "previsibilidade" aos serviços durante a pandemia e deve manter-se agora no pós-covid.