Ministros da Economia, Justiça e Trabalho deixam goveno britânico

Três ministros britânicos deixaram esta terça-feira o governo, logo após a tomada de posse do novo primeiro-ministro, Rishi Sunak.





Jacob Rees-Mogg (na foto) demitiu-se do cargo de ministro da Economia do Reino Unido, segundo avança a Sky News.O canal descreve-o como um aliado próximo de Boris Johnson e Liz Truss, e cita uma fonte próxima que diz que Rees-Mogg entende que "era muito próximo dos dois regimes anteriores". "Não [lhe] parecia que iria ser escolhido para a nova equipa. Ele fica satisfeito em apoiar o primeiro-ministro a partir dos bastidores", indica.Menos de uma hora depois a Sky noticiava a saída de Brandon Lewis, ministro da Justiça, que divulgou a carta de demissão no Twitter. Lewis deu os parabéns ao novo primeiro-ministro e prometeu apoiá-lo.

An honour to have been one of the longest serving Cabinet ministers - having done eight ministerial roles, in five departments, under four Prime Ministers.



The new PM will have my support from the back benches to tackle the many challenges we face - as a Party and as a country. pic.twitter.com/ulZjpcHkWk

