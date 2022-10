Leia Também Rishi Sunak vai ser o novo primeiro-ministro do Reino Unido

A redução da sobretaxa bancária de 8% para 3%, introduzida por Liz Truss e que foi mantida pelo ministro das Finanças, Jeremy Hunt, quando reviu o plano, é outra questão que Rishi Sunak terá de esclarecer. Numa altura de contenção de custos, a perda de receita arrecadada com essa taxa é vista com maus olhos por grande parte dos britânicos, enquanto os bancos defendem que o corte é necessário para manter Londres competitiva face a outros centros financeiros.O Brexit continua também a ser "uma pedra no sapato" do Partido Conservador. O novo primeiro-ministro será pressionado a cumprir os novos acordos comerciais com a Europa e resolver a discórdia em relação ao protocolo da Irlanda, que elimina a necessidade de uma fronteira física com a República da Irlanda, mantendo a região no mercado único europeu.Dentro do Partido Conservador, Rishi Sunak terá também a tarefa de unir os conservadores que estão divididos por lutas internas e profundas diferenças ideológicas, com alguns apoiantes de Boris Johnson a culparem o novo primeiro-ministro pela queda do anterior líder. A sua agenda política deverá ser ainda capaz de garantir a reconstrução de pontes no partido a tempo de concorrer contra os trabalhistas nas próximas eleições de 2024.

O novo primeiro-ministro do Reino Unido, que tomou posse esta terça-feira, promete "estabilidade e união" aos britânicos. Mas são vários os desafios que Rishi Sunak terá pela frente, a começar pela ameaça de recessão no país e a elevada inflação, a que se juntam a crise energética, as divisões internas e a consolidação do Brexit.No primeiro discurso ao país como novo governante, Rishi Sunak reconheceu que foram cometidos "erros" por parte da sua antecessora Liz Truss, mas salientou, numa tentativa de conciliar o partido, que o caos gerado "não nasceu de má vontade ou más intenções" e que está comprometido a "corrigir esses erros". "Vamos criar um futuro melhor pelos sacríficos que muitos fizeram. Vamos encher o amanhã de esperança", prometeu.Assegurou ainda que irá trabalhar para "preparar o país para o futuro" e "unir o país em ações e não em palavras", colocando as necessidades dos britânicos acima da política. "Juntos atingiremos coisas fantásticas", disse.Ainda antes de ser confirmado pelo rei Carlos III como novo primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak conseguiu com a eleição para a liderança do Partido Conservador acalmar os investidores, depois de a antecessor, Liz Truss, e o seu ambicioso plano económico terem provocado turbulência nos mercados . A bolsa de Londres voltou a negociar no "verde", os juros da dívida britânica aliviaram e a libra a reconquistou terreno face ao dólar.Mas esse é apenas o primeiro teste pelo qual terá de passar o novo ocupante do número 10 de Downing Street, tendo em conta que o país não tem estado imune ao impacto da guerra na Ucrânia.No plano económico, Rishi Sunak irá tomar posse de um Reino Unido que pode já estar em recessão. O Banco de Inglaterra estima que, no terceiro trimestre deste ano, a economia britânica tenha contraído 0,1%, após ter caído 0,1% no segundo trimestre. Os números mais recentes apontam também para um recuo nas vendas do retalho e um recuo da atividade no setor privado em outubro.Enquanto isso, a inflação continua a acima de dois dígitos e o custo de vida tem-se agravado. Os salários e pensões não estão a acompanhar a subida generalizada dos preços, o que faz com que as famílias estejam a perder poder de compra e tenham menos margem de manobra para lidar com a atual crise.Os economistas da Bloomberg alertam, por isso, que Rishi Sunak precisará de "agir com cuidado" no que toca a medidas fiscais para "evitar detonar outra reação dramática" nos mercados, como aconteceu quando Liz Truss anunciou vários cortes de impostos e novos apoios às famílias e empresas, que levariam a um aumento significativo do endividamento do país. A reação negativa dos mercados a esse plano foi suficiente para agravar o custo de financiamento do Estado, mas também das famílias e empresas.Rishi Sunak terá ainda de ter em conta que, se os preços não caírem entretanto, deverá ser encontrada uma alternativa ao pacote de apoios às famílias e empresas, que terminará em abril. Isto porque as faturas das famílias com a energia poderá duplicar, pressionando ainda mais os rendimentos e o consumo, numa altura em que a economia britânica está sob ameaça de recessão.A juntar-se a estas dificuldades, Rishi Sunak terá ainda de procurar dar resposta à degradação dos serviços públicos, em especial na saúde, e ao abrandamento do mercado imobiliário, com a noção de que as medidas que adotar serão acompanhadas ao milímetro a nível nacional e não só, tendo em conta os danos provocados pelos ziguezagues do Governo de Liz Truss no que à credibilidade do país diz respeito.