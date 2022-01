"Moeda mais valiosa da história britânica" vendida por 778 mil euros

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Uma moeda de ouro, das mais antigas da Inglaterra alguma vez encontradas, foi vendida por 648 mil libras (778,64 mil euros à taxa de câmbio atual). Foi encontrada por Michael Leigh Mallory e os filhos, durante uma caminhada para praticar o "hobby" preferido do pai, detetar metais.





O homem de 52 anos encontrou a moeda de ouro da época de Henrique III a 10 cm de profundidade num terreno agrícola de Devon em Hemyock, no Reino Unido.





A moeda foi, entretanto, vendida pela casa de leilões Spink & Son por 648 mil libras, tendo superado o preço de reserva de 540 mil libras (648,86 mil euros). Foi comprada por um colecionador privado anónimo do Reino Unido que pretende emprestar a moeda a uma instituição pública ou a um museu.





Michael Leigh Mallory comprometeu-se a dividir o dinheiro arrecadado com o dono do terreno, prometendo ainda destinar uma parte não discriminada para caridade. Esta segunda-feira, o homem de 52 anos foi com os filhos ao túmulo de Henrique III na Abadia de Westminster para prestar a sua homenagem e agradecer o feito.





"É completamente surreal", comentou Mallory em entrevista ao Guardian. "Sou apenas uma pessoa normal com muita sorte. Este dinheiro vai mudar o futuro dos meus filhos", acrescentou. Com o dinheiro irá financiar os estudos de arqueologia da filha, Emily Leigh Mallory, que tem 13 anos, e do filho, Harry, de 10 anos.





Contactado pelo diário britânico, Regory Edmund, numismático sénior da Spink, apontou esta moeda como "sendo não só a mais valiosa da história britânica, mas também a mais valiosa moeda medieval inglesa já vendida em leilão".