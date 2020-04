Morgan Stanley vê contração de 12,5% em Portugal e desemprego nos 11%

O produto interno bruto (PIB) português deverá sofrer uma queda de 12,5% este ano, segundo o cenário base, tido como o mais provável, indica um relatório do banco de investimento Morgan Stanley divulgado esta segunda-feira. No pior cenário, o banco prevê uma contracção de 21,5%, enquanto no cenário mais favorável a quebra será de 6,7%.





A Alemanha sofrerá uma quebra de 8,4% no PIB, tal como a Bélgica.



O Morgan Stanley antecipa que em 2021 o PIB da zona euro cresça 6%, apontando como países com maiores crescimentos a Itália (7%), Espanha (6,7%) e a Alemanha (6,4%). Para Portugal, a previsão é de uma expansão de 5,1%, em linha com a Holanda e abaixo dos 5,8% de França.



Quanto ao desemprego para este ano, as previsões são de que este dispare em Portugal de 6,6% para 11%, um nível que não se regista no país desde 2016.



No conjunto da zona euro a taxa de desemprego deverá acelerar dos 7,6% para 9,8%.



Além de Portugal, as maiores subidas deverão ocorrer em Itália (de 9,9% para 14%), Espanha (de 14,1 para 18,6%) e na Grécia (17,3 para 20,7%). Alemanha e França terão subidas de 0,8 pontos percentuais, para 4% e 9,3%, respetivamente.



Já na parte das finanças públicas, os economistas do banco prevêem que em 2020 Portugal registe um défice de 7,8% do PIB e que a dívida pública dispare de 117,7% para 141,7% do PIB.

