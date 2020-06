Morreu antigo secretário de Estado António Carlos dos Santos

O professor universitário e antigo secretário de Estado dos Assuntos Fiscais António Carlos dos Santos morreu esta sexta-feira, 19 de junho, em Lisboa, indicou em comunicado a Ordem dos Contabilistas Certificados.Nascido em 1945, na Póvoa de Varzim, António Carlos dos Santos foi secretário de Estado com o pelouro dos Assuntos Fiscais no XIII Governo, liderado por António Guterres, entre 1995 e 1999, tendo como ministro das Finanças António de Sousa Franco.Após abandonar o Governo, o jurisconsulto regressou à vida académica, tendo lecionado no ISEG e na Universidade Autónoma de Lisboa.



António Carlos dos Santos integrou também o Gabinete de Estudos da Ordem dos Contabilistas Certificados e foi conselheiro financeiro do Ministério dos Negócios Estrangeiros, na REPER, em Bruxelas, como coordenador do Núcleo de Economia e Finanças, e foi também membro do grupo de política fiscal da Comissão Europeia (Grupo Monti) e do grupo do código de conduta sobre a fiscalidade direta das empresas (Grupo Primarolo).



Atualmente, era árbitro do Centro de Arbitragem Administrativa (CAAD), nas áreas de impostos sobre o rendimento, IVA e fiscalidade internacional, indica o comunicado.





O velório realiza-se no sábado, dia 20 junho, na Igreja S. João Deus, à Praça de Londres, em Lisboa, pelas 19 horas.