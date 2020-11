Morreu o arquiteto paisagista Gonçalo Ribeiro Telles, aos 98 anos. A notícia está a ser avançada pelo jornal Público Foi um ativista ambiental ainda durante a ditadura, tendo-se revoltado contra o impacto do desordenamento territorial de Lisboa e contra a tentativa de destruição de espaços verdes. Quando em 1967 dezenas de pessoas morreram devido às cheias na capital, o arquiteto Ribeiro Telles insurgiu-se contra a falta de atenção dada na construção civil de habitação para as pessoas mais pobres.Licenciado em Engenharia Agrónoma e em Arquitetura Paisagista pelo Instituto Superior de Agronomia, Gonçalo Ribeiro Telles assinou, com António Viana Barreto, o jardim da Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa. Foi ministro de Estado e da Qualidade de Vida e fundou o Partido da Terra (MPT).Foi altamente crítico da plantação intensiva de pinheiros e eucaliptos e considerava que esse cultivo era uma das principais razões dos incêndios que vergastam o país todos os anos, em troca de uma política virada para a economia e não para o ordenamento territorial sustentável.Em 1957 criou o Movimento dos Monárquicos Independentes e pertenceu às listas da oposição no final da década de 60, quando Marcello Caetano ascendeu à liderança do país.Foi o fundador e subsecretário de Estado do Ambiente nos três primeiros governos provisórios.Foi co-autor, ao lado de Francisco Caldeira Cabral, do livro seminal de arquitetura paisagista em Portugal A Árvore em Portugal.