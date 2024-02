Leia Também Mortágua e Tavares divergem sobre habitação e rendimento básico incondicional em debate "morno"

Leia Também Chega e CDU trocam acusações sobre PREC e 'troika' em debate marcado por diferenças

Leia Também CDU e PAN divergem na regulamentação do `lobbying´ e recurso aos privados na saúde

A coordenadora do BE apontou este domingo a eutanásia e a guerra na Ucrânia como divergências com o PCP, tendo o secretário-geral comunista defendido que "voto útil é na CDU" e que nunca faltará a nenhuma solução pós-eleitoral positiva para Portugal.No debate que opôs hoje na SIC Notícias a coordenadora do BE, Mariana Mortágua, e o secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, foram evidentes, desde logo quanto ao apelo de voto útil nos socialistas ou pelas propostas para a habitação, por não atacarem a raiz do problema.Logo no arranque do frente a frente, questionada sobre o apelo de voto útil no PS feito pelo líder socialista, Mariana Mortágua criticou que, depois de uma maioria absoluta que terminou com a queda do Governo, Pedro Nuno Santos "venha fazer o mesmo apelo esfarrapado a uma nova maioria absoluta", algo que considerou "espantoso e incompreensível".Já Paulo Raimundo defendeu que aquilo que se vai decidir nas legislativas antecipadas de 10 de março é a eleição de 230 deputados e, na mesma linha da líder bloquista, defendeu a ideia de que serão as maiorias que se formarem que vão decidir o futuro do país, considerando que "o voto útil é na CDU".Num debate em tom cordial e sem interrupções de parte a parte, foi no momento em que foi pedido que fossem apontadas as divergências que a coordenadora do BE abordou, como a guerra na Ucrânia e a natureza de regimes como o da China ou de Angola.Na resposta, o secretário-geral do PCP considerou que a eutanásia é uma "situação muito complexa" e que, num país com as condições que tem Portugal, "levanta dificuldades e problemas" que podem ter resultados perversos, não dando o tema por encerrado.Sobre a questão internacional, Paulo Raimundo focou-se na questão da paz e em como as forças que a defendem vão conseguir responder aos constantes apelos à guerra.Mortágua tinha começado por enfatizar as convergências entre BE e PCP eme até aproveitou esse momento para falar sobre a geringonça e sobre o facto de os partidos terem estado juntos em 2015 na solução de apoio parlamentar ao governo minoritário do PS, que foi estável.e isso ficou evidente no debate.Mortágua reiterou a ideia de que o BE manifestou disponibilidade para um eventual acordo pós-eleitoral para uma maioria de esquerda por uma questão de clareza, transparência e também para mobilização do voto, considerando que o silêncio dos socialistas a este repto "fala apenas sobre o PS", porque os partidos têm a "responsabilidade de encontrar soluções" tal como no passado.Já Raimundo considerou que a história do PCP fala por si porque os comunistas nunca faltaram a "nada que fosse positivo" para Portugal, como foi o caso da geringonça, e defendeu que a "única condição de obrigar o PS a vir a soluções positivas para o pais é constituir uma maioria de esquerda no parlamento", não sendo a forma a prioridade para o partido porque aquilo que interessa é o conteúdo.