Mourinho Félix: Governo ainda "não pediu" financiamento adicional do BEI no PRR

O Governo ainda não contactou o Banco Europeu de Investimento (BEI) no sentido de garantir o financiamento de projetos do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) cujo apoio já não seja na totalidade devido à inflação, garante o vice-presidente daquela instituição, Ricardo Mourinho Félix, em entrevista ao Negócios e à Antena 1.O responsável reitera a "disponibilidade manifestada pelo BEI" e afirma que já existiram conversas com o executivo nas quais o Banco Europeu de Investimento "tem sentido interesse", mas avança que o pedido ainda não foi feito."O pedido é a conclusão da primeira fase que é entendermo-nos sobre condições, objetivos e montantes. Depois do pedido há a análise detalhada", explica.Questionado sobre se Portugal tem a ganhar com essa disponibilidade do BEI, Mourinho Félix realça que "Portugal teria a ganhar em que esses projetos andassem e fossem feitos. Não temos a pretensão de ser os únicos na Europa que fazem bons projetos e há muitos bons projetos em Portugal em que o BEI não esteve. Mas os projetos em que esteve são bons".